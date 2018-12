La banque alimentaire distribue ses colis des Fêtes à Nîmes

Une quarantaine de colis sont distribués pendant trois jours aux plus démunis par la banque alimentaire.

Nîmes, France

Du saumon, du pâté de foie, du chocolats et des biscuits notamment : une quarantaine de foyers dans le besoin à Nîmes pourront goûter à ces produits pendant les Fêtes. La banque alimentaire du Gard distribue des colis pendant trois jours aux plus isolés. Ils avaient déjà été repérés par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) pendant la canicule. Cette distribution de colis est surtout l'occasion de leur rendre visite et rompre l'isolement.

La banque alimentaire prévoit d'organiser une nouvelle collecte à la fin de l'hiver. Elle a récolté 38 tonnes de denrées dans le Gard cette année, l'équivalent de 2017.

Reportage chez Elisabeth, une retraitée Nîmoise de 64 ans, très touchée à la réception de son colis. Copier