La Banque Alimentaire du Gard a besoin de bénévoles, en particulier des chauffeurs

Tous les matins, ce sont des centaines de kilos de denrées issues des invendus de la veille qui sont acheminées par les véhicules de la Banque Alimentaire des magasins et grandes surfaces partenaires vers les locaux de la banque Alimentaire du Gard. Ces denrées sont ensuite triées et stockées dans des chambres froides avant d’être distribuées aux associations partenaires pour le compte de leurs bénéficiaires. Tous les matins des palettes sont préparées par des bénévoles pour assurer cette distribution. Située dans les locaux du marché-gare, route de Montpellier à Nîmes, la Banque Alimentaire du Gard recherche des bénévoles susceptibles de s’engager une à trois demi-journées par semaine pour contribuer au collectif constitué de 5 salariés permanents et d’une quarantaine de bénévoles contribuant au quotidien à la réalisation de cet objectif.

Chauffeurs, mais aussi préparateurs de palettes, trieurs ainsi qu'un appui comptable.

La Banque Alimentaire du Gard, grâce à ses 84 associations partenaires, contribue chaque année à subvenir aux besoins alimentaires de plus de 30 000 personnes dans le Gard.

"Nous recherchons prioritairement des chauffeurs (permis B), soucieux de travailler en équipe, qui partent le matin en tournée à Nîmes et alentours pour collecter produits frais, fruits et légumes pour les ramener dans nos locaux de la route de Montpellier."

Toute personne intéressée par des activités de tri de produits et de préparation de palettes mais aussi d’appui comptable pour des activités administratives sont également bienvenues.

Contacts

Pierre Roman, directeur : ba300.directeur@banquealimentaire.org

ou Marlène Farrauto, responsable logistique ba300.marlene.farrauto@banquealimentaire.org

Le numéro : 04 66 29 56 42