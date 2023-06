VIDEO - La Banque alimentaire du Gard lance un appel aux bénévoles

"Nous sommes passés de 19.000 bénéficiaires en 2019 à 40.000 au dernier recensement", indique Joseph Pronesti, le président de la banque alimentaire du Gard. Il était l'invité de la rédaction de France Bleu Gard Lozère ce lundi 5 juin, à l'occasion de la collecte de printemps, qui a lieu du 9 au 11 juin. Une augmentation qui ne va pas de pair avec celle des bénévoles engagés.

À la recherche de profils plus jeunes

Selon Joseph Pronesti, l'association solidaire subit le contre-coup de la pandémie. "La plupart de nos bénévoles sont des retraités. Beaucoup d'entre eux se sont mis en retrait pendant l'épidémie et ne sont pas revenus. On cherche donc de nouveaux profils peut-être plus jeunes disponibles seulement quatre ou cinq heures par semaine", explique le président gardois.

Ils pourraient occuper différents postes : récolter les dons dans les grandes surfaces, faire le tri des denrées dans l'entrepôt ou encore devenir chauffeurs pour l'association. "Nous avons même monté une convention avec l'AFPA qui permet de former les jeunes aux métiers de caristes par exemple. C'est un échange : ils nous aident, on les forme", détaille Joseph Pronesti.

Le président souligne tout de même que "les Gardois et les Gardoises sont extrêmement généreux" au moment des collectes. En 2020, la banque alimentaire du Gard a reçu 43 tonnes de dons. Mais en 2022, les dons ont augmenté : "nous avons récolté 128 tonnes de dons", conclut Joseph Pronesti.

