La Banque alimentaire du Nord se lance dans la collecte dématérialisée

La Banque alimentaire organise comme chaque fin novembre sa collecte annuelle de denrées non périssables et de produits d'hygiène. Dans le Nord, elle distribue chaque année plus de 10 millions de repas via 184 associations parternaires..

Après plus de 30 ans de collecte dans les écoles, les mairies et les grandes surfaces, la Banque alimentaire se lance cette année dans la dématérialisation.

L'idée était dans l'air mais son application a été précipitée en raison de l'épidémie de Covid. C'est ainsi que les collectes dans les magasins des enseignes Leclerc, Auchan et Cora se feront les 27 et 28 novembre d'une autre façon.

Terminé le paquet de pâtes choisi dans les rayons, puis payé et remis aux bénévoles de la Banque alimentaire. Ce sont des coupons qui seront proposés aux clients avec trois montants différents. Coupon 1 : produits pour petit déjeuner ou goûter : de 1,50 à 2 € Coupon 2 : repas complet : de 3 à 4 € Coupon 3 : repas complet + produit festif + aliment pour bébé : de 5,5 à 8 €

Le client choisit le montant qui lui convient et règle la facture à la caisse. Une démarche écologique puisqu'il n'y a plus de sacs plastiques mais aussi sanitaire puisqu'on évite de nombreuses manipulations des produits. L'opération demande aussi moins de bénévoles. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs déclaré forfait en raison de leur âge et du risque épidémique.

L'avantage du choix

Pour la Banque alimentaire, c'est aussi la possibilité de choisir les denrées et produits dont elle a le plus besoin. Sur France Bleu Nord, Jacques Devaux, le président de la Banque alimentaire du Nord, évoquait les besoins en plats cuisinés ou conserves de type traiteur pour une population étudiante qui n'a pas les moyens ou pas l'envie de cuisiner.

La Banque Alimentaire du Nord compte quatre antennes, à Lille, Dunkerque, Felleries et Valenciennes. Elle distribue chaque année plus de 10 millions de repas auprès de 60 000 personnes en situation de précarité, via 184 associations partenaires.