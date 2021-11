La Banque alimentaire organise sa collecte nationale ce week-end

"10% de la population française a besoin d'aide alimentaire". C'est le constat que dresse la Banque alimentaire, regroupement d'associations venant en aide aux populations en situation de précarité. Comme chaque année, le réseau organise sa grande collecte nationale qui se tient du vendredi 26 au dimanche 28 novembre. Partout en France, les 110.000 bénévoles de la Banque alimentaire seront déployés dans les grands surfaces pour récolter les dons.

Si la majorité des denrées récupérées chaque année par le réseau provient des distributeurs et des grossistes (38%), des producteurs agricoles et de l'industrie agroalimentaire (35%) ou de l'Etat et de l'Europe (17%), la collecte nationale représente plus de 11% des denrées, récoltées en trois jours seulement. Chaque année, la collecte nationale permet de stocker 115.000 tonnes, soit l'équivalent de 23 millions de repas.

La Banque alimentaire également en ligne

Contrainte de s'adapter au contexte épidémique l'an dernier, la Banque alimentaire avait lancé le dispositif "Mon panier solidaire", reconduit cette année, une plateforme en ligne permettant de faire des dons sous forme de paniers virtuels, allant du kit hygiène 6 euros au chariot famille nombreuse à 137 euros, en passant par le panier étudiant à 59 euros.

La Banque alimentaire précise qu'elle a particulièrement besoin de réapprovisionner ses stocks en produits secs longue conservation (conserves, pâtes, riz, sucre, etc.).