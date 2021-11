La Banque alimentaire organise sa grande campagne de collecte dans l'Indre

Vous les avez peut-être vus avez leurs gilets oranges en allant faire vos courses : les bénévoles de la Banque alimentaire sont mobilisés tout ce week-end dans le Berry. C'est leur grande collecte de l'année. Un moment très important pour cette association, qui fait face à une forte hausse du nombre de bénéficiaires. Il y aurait 20 à 25% de demandes en plus en France. Les bénévoles se relaient dans l'Indre depuis vendredi, dans une quarantaine de supermarchés et magasins à travers le département.

50 tonnes récoltées l'année dernière

Lors de sa grande collecte l'année dernière, la Banque alimentaire de l'Indre avait récolté 50 tonnes de denrées. Soit 10% du total de ce qui est distribué tout au long de l'année dans le département. L'association collecte à cette occasion uniquement des produits secs - type pâtes, riz, mais aussi produits d'hygiène - qui peuvent se stocker. Les produits frais, eux, sont récupérés tout au long de l'année auprès des grandes surfaces et magasins.

Des profils nouveaux chez les bénéficiaires

Ces derniers mois le président de la Banque alimentaire dans l'Indre, Henri Gaignault, dit avoir vu arriver des profils un peu différents au sein des bénéficiaires : des personnes qui faisaient avant partie de ce que l'on pourrait appeler la partie basse de la classe moyenne, et qui n'ont aujourd'hui plus les moyens de s'en sortir sans aide. Et des étudiants. Une épicerie solidaire leur est d'ailleurs dédiée à Châteauroux.

L'opération se déroule dans une petite cinquantaine de grandes surfaces et de magasins dans l'Indre © Radio France - Manon Klein

La collecte se poursuit ce dimanche dans la plupart des grandes surfaces ouvertes partout dans le département : à Châteauroux, à Argenton-sur-Creuse, ou encore à Issoudun.