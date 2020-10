La Banque alimentaire de la Sarthe recherche 1000 bénévoles pour sa collecte annuelle

Avec 20% de bénéficiaires en plus la Banque alimentaire de la Sarthe va devoir mettre les bouchées doubles pour sa collecte annuelle, prévue les 27 et 28 novembre prochains. L'association recherche 1000 bénévoles pour l'occasion.

Chaque année la banque alimentaire de la Sarthe fait appel à la générosité des personnes durant une collecte annuelle qui se tiendra le 27 et 28 novembre prochain. Deux jours pour récupérer 100 tonnes de denrées alimentaires dans toute la Sarthe (50 tonnes au Mans et 50 tonnes dans le reste de la Sarthe), ce qui représente pas moins d'un million de repas. Pour la présidente Dominique Montreuil Barbier, tout ceux qui souhaitent aider la Banque alimentaire sont les bienvenus.

Pour être bénévole lors de la collecte annuelle, il suffit juste d'avoir plus de 16 ans. Après les personnes peuvent venir nous aider en fonction de leur disponibilité, que ce soit une journée entière ou simplement une heure de leur temps".

Un partenariat avec le Crédit Mutuel

Un partenariat a été signé entre le Crédit Mutuel et la Banque Alimentaire. Les clients pourront donner depuis leur livret de "Développement Durable et Solidaire"(anciennement Codevi). © Radio France - Jean Rinaud

Pour favoriser les dons et aider financièrement la Banque Alimentaire de la Sarthe, le Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse Normandie a signé un partenariat d'un nouveau type. Les propriétaires d'un livret de développement durable et solidaire (ex: Codevi) pourront maintenant faire un don à la banque alimentaire de la Sarthe directement depuis leur espace personnel. Une manière pour la Banque alimentaire de gagner en visibilité et trouver de nouveaux donateurs.

Pour s'inscrire comme bénévole pour la collecte du 17 et 18 novembre rendez-vous sur le site ba72.collecte@banquealimentaire.org