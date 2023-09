La Banque de France prévoit une baisse du taux d'inflation l'an prochain avec un retour à 2 % en 2025

Après quasi deux ans de hausse des prix (5,2 % en moyenne sur l'année 2022, 5,8% anticipés pour 2023), peut-on espérer un ralentissement de l'inflation pour 2024 ? Et bien oui, selon la Banque de France. Malgré une nouvelle hausse des prix des carburants au cours de l'été , "nous avons passé le pic", estime la directrice régionale de l'institution dans les Hauts-de-France.

Parallèlement à l'inflation, davantage de dossiers de surendettement

"La prévision, c'est une baisse [du taux d'inflation] sur l'année 2024 et un retour à 2 % en 2025", poursuit Carine Jupin, qui souligne que, derrière les moyennes, la hausse des prix touche particulièrement les ménages car ce sont les prix dans l'alimentaire et dans l'énergie qui augmentent le plus fortement.

Cela se ressent sur le nombre de dossiers de surendettement traités par la Banque de France dans la région : selon la directrice régionale de la Banque de France, invitée ce matin du 6-9 de France Bleu Nord, ils sont en hausse de 8 % comparé à 2022, même si les niveaux restent inférieurs à ceux atteints en 2019.

Selon la Banque de France, l'année 2024 sera marquée par un ralentissement de l'inflation mais aussi par une hausse des salaires : "Un chef d'entreprise sur deux dans la région nous dit qu'il a des difficultés pour recruter, donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Des hausses de salaires sont donc prévues pour l'année 2024 et elles seront supérieures à l'inflation. D'où un gain de pouvoir d'achat. Et ça, c'est une donnée positive", conclut Carine Jupin.