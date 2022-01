La banque en ligne ING congédie plusieurs milliers de clients en France

Après avoir annoncé fin décembre l'arrêt de ses activités de banque en ligne en France, la banque néerlandaise ING fait le ménage parmi les clients français titulaires uniquement d'un livret d'épargne maison, le LEO. Interrogée par l'AFP, ING confirme vendredi qu'une procédure de fermeture des Livrets épargne Orange (LEO) est engagée depuis l'été 2021 auprès des clients "qui n'ont pas d'autres produits chez ING". "Les dépôts des clients seront intégralement remboursés", assure la banque qui revendique un million de clients en France, mais n'a pas souhaité préciser le nombre de comptes concernés.

300.000 Français concernés ?

Celui-ci pourrait dépasser les 300.000, affirme l'association France Conso Banque, qui se base sur des informations de salariés et des remontées de clients mécontents. Sont visés "les comptes inintéressants" et non rentables, "qu'ils soient inactifs, petits ou en déshérence", explique à l'AFP son fondateur et président Michel Guillaud.

ING avance de son côté le contexte de taux bas pour justifier ces fermetures. "La Banque Centrale Européenne (BCE) applique des taux d'intérêts négatifs : les sommes déposées par les banques de la zone euro sont taxées à -0,5%. Autrement dit, elles doivent payer pour déposer de l'argent", expose-t-elle.

Ces fermetures concerneraient également les livrets A, selon France Conso Banque, une démarche qu'elle a l'intention de contester.

"Tout établissement, même s'il se porte bien peut décider de mettre fin à une relation et clôturer un compte", a cependant expliqué ce vendredi sur franceinfo Sandrine Perrois, juriste à la CLCV. "Les banques (...) doivent respecter un préavis qui est prévu dans la convention de compte et qui doit être au minimum de deux mois. Il doit y avoir une information et un respect d'un délai pour que les clients puissent s'organiser et choisir un autre établissement", a-t-elle précisé.

460 emplois supprimés dans l'Hexagone

ING a annoncé le 21 décembre mettre un terme à ses activités de banque en ligne dans l'Hexagone, entraînant la suppression d'environ 460 emplois et la vente du portefeuille de clients en France. "Des discussions avec des tierces parties" sont en cours, ajoute la banque, sans préciser le nom d'acquéreurs potentiels. Selon des informations publiées dernièrement dans la presse, Société Générale fait figure de favori à la reprise. Sa banque en ligne, Boursorama, revendique plus de trois3 millions de clients et espère en compter "plus de quatre millions d'ici 2023".

Présente en France depuis 2000, la banque en ligne ING est l'une des pionnières de ce secteur qui a vu le nombre d'acteurs se multiplier ces dernières années. Elle s'est développée en proposant des produits d'épargne à des taux plus avantageux que les livrets réglementés ainsi que des comptes courants rémunérés.