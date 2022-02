La banque populaire AURA en grève pour alerter sur les conditions de travail et les salaires

Il est rare que les employés de banque se mettent en grève. C'est pourtant ce qu'il s'est passé ce mercredi 2 février, à la Banque Populaire AURA (Auvergne-Rhône-Alpes), à l'appel de la CFDT (majoritaire) de la FNB (Fédération nationale des banques) et de la CGT. Delphine Blessenac, déléguée syndicale CFDT, reconnait que son syndicat "ne fait appel à la grève que lorsqu'on est au bout du dialogue social".

Selon les syndicats, la banque populaire AURA a fait un résultat net de 150 millions d'euros (+40 millions sur l'année précédente). L'inflation étant de 2,6% pour 2021, leur direction ne propose que 1,06% d'augmentation des salaires individuelles et collectives. Ils réclament également une prime de 1.000 euros pour tous. Les grévistes protestent contre les charges de travail accrues et les mauvaises conditions de travail. Depuis la fusion régionale : 600 postes ont été supprimés (3.800 en 2016, 3.200 fin 2021) et selon eux, la pression commerciale est de plus en plus forte. Ils estiment aussi qu'une part des heures effectuées ne sont pas payées, demandent un décompte des heures de travail et la mise en place de badges pour les techniciens des agences bancaires.

BPAURA est née en 2016 de la fusion de la BP des Alpes, la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la Banque Populaire Massif Central. Sollicitée ce mercredi, la direction n'avait pas encore exprimée son point de vue à France Bleu Isère, à l'heure où nous mettons en ligne.