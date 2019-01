La Banque Postale installe son premier centre d'affaires de Vaucluse à Montfavet

Avignon, France

La Banque Postale a ouvert son premier centre d'affaires en Vaucluse... Il y a déjà une quarantaine de centre d'affaires de la poste en France. La Banque Postale s'est installée à Montfavet pour être au plus prés des entreprises de Vaucluse. Ce centre d'affaires est ouvert depuis quelques semaines (début décembre).

Financer des choses réelles pour les citoyens

Ce centre d'affaires au premier étage d'un immeuble d'Agroparc n'est pas une banque, ni un bureau de poste. Pas de distributeur de billets ni de boite aux lettres... mais une équipe de cinq professionnels de la banque d'affaires pour accompagner les entreprises de Vaucluse. Benoit de Rosamel, le directeur régional de la Banque Postale explique que la Banque postale a déjà investi en Vaucluse :"on a financé la première ligne de tramway. C'est une raison de notre installation dans l'Agroparc , prés du Grand Avignon, pour être proche de nos grands clients privés ou publics". La Banque Postale finance aussi le chantier de l'opéra d'Avignon, avec la volonté d'être une banque accessible pour les entreprises à partir d'un million et demi de chiffre d'affaire. Benoit de Rosamel prend l'exemple de la santé : "on financera l’hôpital d'Avignon, les maisons de retraite, les cliniques privées, le médecin généraliste jusqu'à l'infirmière libérale. On finance des choses réelles que les citoyens utilisent. On n'est pas la Finance dans de grands buildings. On pourrait dire qu'on suit les finances d'Avignon depuis Marseille mais non, on s'installe."

Cibler l'agroalimentaire et la grande distribution en Vaucluse

Parmi les bureaux gris, avec déjà des tableaux avec des courbes sur les murs, Christophe Mardelle le directeur du centre d'affaires de Montfavet respecte la confidentialité de ses clients mais il révèle que "des clients-vitrines, quelques grands acteurs de la grande distribution nous ont déjà fait confiance". D'autres grosses entreprises de Vaucluse sont ciblées par la banque postale. Ilham Himmès est chargée d'affaires à la banque postale de Vaucluse. Elle souhaite "rester dans la durée pour créer une relation de confiance dans le projet d'exploitation d'un million et demi à un milliard d'euros". Elle a déjà repéré de "belles cibles dans l'agro-alimentaire de Vaucluse".

Le centre d'affaire de la Banque Postale, le premier en Vaucluse propose à Montfavet le financement des investissement mais aussi la gestion des flux, des paiements ou l'assurance des activités des entreprises.