La Banque Postale souhaite lancer sa banque mobile en 2018

La Banque Postale envisage de lancer à la mi-2018 sa banque mobile, a indiqué ce lundi le site internet du quotidien Les Echos. Avec un objectif d'un million de clients d'ici 2025.

La Banque Postale devrait proposer dès 2018 des services 100% numérique, afin de capter une clientèle plus jeune, selon des informations publiées ce lundi sur le site internet du quotidien Les Echos. Cette offre mobile, conçue pour être accessible sur smartphone ou sur tablette, devrait être lancée entre mai et septembre 2018, précise le journal économique.

Objectif : un million de clients mobiles d'ici 2025

Cette nouvelle banque devrait s'adresser d'abord à une clientèle de jeunes actifs urbains, et selon Les Echos, La Banque Postale mise notamment sur le portefeuille de clients de son agence de banque à distance La Banque Postale chez soi. Objectif pour l'établissement bancaire : un million de clients mobiles d'ici à 2025. D'autres produits, assurance-vie ou crédit immobilier, pourraient ensuite être distribués.

La Banque Postale n'a pas souhaité commenter ces informations du quotidien les Echos, mais son président, Rémy Weber, avait évoqué en 2016 le projet de lancer une banque 100% digitale, avec un lancement initial prévu en 2017. "Nous visons une clientèle la plus large possible et aussi beaucoup les jeunes. On en attend beaucoup", avait déclaré Rémy Weber.Il avait ajouté qu'il y aurait "sûrement une marque distincte" pour cette banque.