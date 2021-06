La banque toulousaine Courtois rachetée par la Société Générale, près de 600 agences vont disparaître

Les distributeurs de billets deviennent de plus en plus rares dans nos communes, que ce soit en ville ou à la campagne. La banque toulousaine Courtois par exemple réduit son nombre d'agences. Frédéric Guyonnet, le président du syndicat national était l'invité de France Bleu Occitanie.

On entend souvent parler de désertification médicale, il existe aussi la désertification... Bancaire. En dix ans, la France a perdu près de 3700 agences selon une enquête pour Moneyvox publiée par le Parisien. Face à une économie de plus en plus digitalisée, la tendance paraît inéluctable.

Cette tendance au tout-numérique et à la disparition des classiques distributeurs de billets est néanmoins plus prégnante suivant les départements. En Occitanie par exemple, l'Aveyron fait figure de département très touché par le phénomène, avec 15% de ses banques fermées en seulement dix ans.

Une banque régionale en voie de disparition

Conséquence de cette baisse et d'un rapprochement avec la Société Générale, la banque Courtois, une banque régionale fondée à Toulouse, va voir près de 600 de ses agences disparaître d'ici 2022. Près d'un tiers des effectifs pourraient disparaître.

Frédéric Guyonnet, le président du Syndicat National des Banques (SNB) nous l'a confirmé ce matin sur France Bleu Occitanie. Il était l'invité de la matinale ce vendredi. Le syndiqué l'assure, les disparitions de banque Courtois inquiètent également le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, qui se tiendra informé pour chaque fermeture d'agence de quartier dans la Ville Rose.