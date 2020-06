La Barbaude, la brasserie artisanale Nîmoise s'installe à Bouillargues et affiche un optimisme mesuré

La Barbaude, brasserie Nîmoise de cœur, s'installe à Bouillargues. Crée du coté du sergent Triaire en 2011, Matthieu et Sébastien Collomp, ont décidé de s'installer dans un local de 800 M2. Plus grand, plus haut que les 300 qu'ils occupaient auparavant. La Barbaude, ce sont 8 employés ( deux embauchés en mars dernier) et 1.800 hectolitres de produits en 2019. Le chiffre d'affaires s'établissant aux alentours des 800.000 €.

19 brasseries artisanale dans le Gard

La Barbaude fait parie des 3 plus grosses brasseries dans le Gard. Il y a de la place pour tout le monde mais l'offre paraît suffisante. D'autant que la Covid 19 est passée par là. Une quinzaine de jours de fermeture et une activité très fortement réduite pour les frères Collomp. Ces derniers estiment avoir été bien épaulés par l'état (chômage partiel et PGE, prêt garanti par l'état remboursable). Les deux brasseurs - même si la période a été très compliquée - pensent éviter la faillite et donc sauvegarder tous les emplois.

Matthieu Collomp, La Barbaude s'installe à Bouillargues. Copier

