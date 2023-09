La Barquette: un vélo cargo 100% made in Grenoble

Ils sont très spectaculaires ces vélos cargos, comme des triporteurs mais avec seulement deux roues.

Martin Lambert-Moisan et Thomas Tirel, 29 ans chacun, étaient ingénieurs Arts et Métiers à Angers.

Après quatre ou cinq ans en entreprise, ils ont cherché un travail avec plus de sens. Il y a un an, ils ont créé les cycles "la Barquette" installés à la Pousada, dans le quartier Mistral à Grenoble. Ils fabriquent des vélos 100% made in Grenoble. Gérard Fourgeaud les a rencontrés

