La barre symbolique des 2 euros franchie dans plusieurs stations-service de Dordogne

2,049 euros le litre de gazole à l'Hyper U de Boulazac,2, 029 euros au Super U de Nontron, 2,099 euros à la station Total de Lanouaille... La barre symbolique des deux euros a finalement été franchie dans plusieurs stations-service de Dordogne ce lundi 7 mars. Les chiffres publiés ce lundi par le gouvernement montrent que de nouveaux records ont été atteints. Désormais, en France le litre de gazole coûte en moyenne 1,8831 euro le litre. Il dépasse même l'essence à la pompe.

Conséquence directe de la guerre en Ukraine

"Vu comme c'était parti, ça ne m'étonne pas qu'on dépasse la barre des deux euros", marmonne Elisabeth. Elle fait son plein de diesel, à la station. Et au moment de payer : 77 euros pour 37 litres. "On n'a pas le choix", souffle-t-elle. Cette Périgourdine est infirmière libérale, elle fait 50 km par semaine. Même si la hausse des prix du carburant ne date pas d'hier, elle s'est fortement accentuée avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Il fut un temps, c'était la barre des dix francs. On se disait, si ça dépasse les dix francs, ça va être la guerre ! Et là, ça dépasse bien plus que dix francs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ?", s'inquiète Gérard, un habitant de Brouchaud.

Et malheureusement, la hausse ne devrait pas s'arrêter là. Lundi, Michel-Edouard Leclerc a prévenu que les prix des carburant à la pompe vont augmenter "d'environ dix centimes dans la semaine", partout en France.