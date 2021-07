La base aérienne 115 d'Orange emploie directement 2.500 personnes et génère 3.120 emplois dans sa zone d'influence, selon une enquête de l'Insee sur l’impact économique et social de la BA 115 ans le département de Vaucluse publiée ce jeudi.

La base aérienne 115 d'Orange génère plus de 3.000 emplois locaux, selon l'Insee

Plus de 3.000 emplois locaux dépendent de la base aérienne d'Orange, selon une étude de l'Insee.

Des milliers d'emplois locaux dépendent de la base aérienne 115 d'Orange, selon une enquête de l'Insee dont les résultats ont été dévoilés ce jeudi. Selon cette étude, la base aérienne 115 d’Orange compte 2.530 salariés sur son site, militaires, civils, réservistes et stagiaires confondus, et sa zone d’influence, centrée autour d’Orange, s’étend sur une trentaine de communes.

Au total, sur l'année 2020, la base aérienne génère ainsi 3.120 emplois locaux. Pour l’essentiel, ces emplois sont induits par la consommation quotidienne des familles des salariés de la base aérienne et de ses fournisseurs locaux.

2.530 emplois directs liés à la base aérienne

Sur les 2.530 emplois directement liés à la base aérienne, 2.030 personnes travaillent directement sur le site, en grande majorité des miliaires d'active. S'y ajoutent 200 réservistes présents à temps partiel, ainsi que des militaires de passage à la BA115. Le personnel de la base aérienne est très majoritairement masculin : 83 % d’hommes pour 17 % de femmes.

S'y ajoutent des emplois induits par la base aérienne : la BA 115 est le plus gros employeur à Orange et dans les 35 communes alentours, loin devant le centre hospitalier d’Orange (800 emplois) et la mairie d’Orange (500 emplois). Ce sont au total 3 120 emplois qui dépendent de la base aérienne, soit un emploi de ce territoire sur dix.

5.180 habitants dans la zone d'influence de la base

Et si l'on considère ensuite les familles des salariés, la population concernée par l'activité de la base aérienne représente l'équivalent de 5.180 personnes. Près de la moitié vit à Orange. L'autre moitié est répartie dans les communes limitrophes : Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Piolenc ou Sérignan-du-Comtat. Et dans cette zone d'influence, qui compte 35 communes autour d'Orange, 880 enfants de 3 à 17 ans ont au moins un parent employé par la base aérienne.

Les résultats complets de cette étude sur l’impact économique et social de la BA 115 ans le département de Vaucluse sont à retrouver sur le site internet de l'Insee.