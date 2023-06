La base de loisirs de La Haie-Traversaine dans le Nord-Mayenne fête ses cinq ans

Dans la nouvelle éco ce lundi 26 juin 2023, zoom sur la base de loisirs La Haie Traversaine dans le Nord-Mayenne qui fête cette année ses cinq ans. En 2018, l'association May'n Loisirs a repris l'ancienne base de voile départementale. En cinq ans, sa directrice Charlotte Beaujard travaille toute l'année pour le succès de la seule base de loisirs du Nord du département.

France Bleu Mayenne - Comment être attractif, comment attirer les clients ici dans le Nord-Mayenne ?

Charlotte Beaujard - Une base de loisirs, ce n'est pas juste, on ouvre le portail le jour de l'ouverture. C'est du travail toute l'année. Aujourd'hui, on est vraiment connu et reconnu pour l'activité phare qu'est le parc aquatique gonflable. Et puis, on est un site avec un accès libre, gratuit, ouvert à tous et intergénérationnel. Ce qui fait aussi notre force, ce sont également tous les événements que l'on peut proposer aussi tout au long de la saison.

Qui sont les clients qui viennent profiter de la base de loisirs de la Haie-Traversaine ?

En début de saison, sur mai-juin, on travaille majoritairement avec les locaux. Et puis à partir de mi-juin, on a l'arrivée des touristes et de tous les centres de loisirs et les sorties scolaires. Donc c'est vraiment un site pour tous et intergénérationnel, ça va de 0 à 99 ans et plus.

Quelles sont les idées pour les 5, 10 ou 15 prochaines années ?

On a beaucoup d'idées, ce n'est pas ça qui manque, mais maintenant, il y a aussi beaucoup de conditions à prendre en compte : le réchauffement climatique, la sobriété énergétique, la sécheresse, les restrictions d'eau aussi et les fortes chaleurs à venir. On doit se poser la question : comment on fait et comment on s'adapte pour les années à venir et pour l'avenir du tourisme. Comment ne pas alourdir la dépendance à la qualité de l'eau et à toutes ces choses-là. Évidemment, ça fait partie de notre travail de s'adapter et de proposer des activités qui vont être en adéquation avec l'environnement.