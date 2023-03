La base Intermarché d'Alloinay vit ses derniers jours

Dans le Mellois, c'est bientôt la fin pour la base logistique Intermarché à Alloinay, ex-base de Gournay. Le site fermera le 31 mars 2023. Une issue connue depuis plusieurs années. D'abord prévu en 2021, la fermeture avait été repoussée en 2023 . L'activité est transférée en Charente, à Roullet-Saint-Estèphe près d'Angoulême.

Il n'y a déjà plus de livraison. "L'ambiance n'est pas trop mal mais on sent quand même qu'il y a de l'inquiétude. Plus ça avance, plus on se rapproche de la date définitive. Le 31 mars il n'y a plus rien. L'entrepôt est en train de se vider donc ça fait un choc", réagit Christian Marquis, représentant Force Ouvrière qui a travaillé plus de 40 ans sur la base. Pour certains, "c'était leur deuxième maison". Il faut maintenant rebondir. Très peu de salariés suivent l'activité en Charente. Certains ont déjà des solutions, d'autres sont encore dans le flou.

"Si la réforme des retraites passe, ça change la donne"

D'autant que vient s'ajouter la réforme des retraites. "Pour ceux qui ont 57-58 ans, ce qui avait été calculé c'était qu'avec le congé de reclassement et puis éventuellement le chômage ils pouvaient arriver à la retraite. Là, si la réforme des retraite passe, ça change la donne", fait remarquer Christophe, délégué syndical FO. C'est le cas pour un autre Christophe employé depuis 31 ans sur la base. "Ça me repousse d'un an et demi moi après". Ce cariste et rouleur ne sait pas ce qu'il va faire, "pour l'instant je n'ai rien de prévu".

Christian Marquis, représentant FO, a travaillé plus de 40 ans sur la base. © Radio France - Noémie Guillotin

Thierry, chauffeur de 55 ans sait qu'à son âge "ce ne sera pas forcément simple mais l'activité de chauffeur routier il y a quand même pas mal de boîtes qui cherchent. Après ce sera peut-être l'opportunité de faire quelque chose d'autre éventuellement". Emmanuel, 50 ans, préparateur de commandes, a déjà prévu sa reconversion, préparation esthétique automobile. "Je n'aurais pas forcément changé mais c'est l'occasion", dit-il.

Une page se tourne pour la commune

La fermeture de la base, ouverte dans les années 70, c'est une page qui se tourne aussi pour la commune. "C'est dommage parce qu'on perd de l'emploi. Et puis c'était la vie du secteur, du Mellois en particulier. Et puis il y avait les à-côtés, les transporteurs privés. Combien vont disparaître ?", souligne le maire d'Alloinay Bernard Chartier qui malgré tout ne s'inquiète pas trop de voir des habitants partir. "Il y en a très peu qui habitent sur la commune et qui travaillent à la base". La base logistique, "c'était aussi des emplois saisonniers", fait remarquer Daniel Chollet, adjoint au maire d'Alloinay et ancien salarié du site. Des élus qui espèrent voir une nouvelle activité émerger sur le site.