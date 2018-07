L'activité opérationnelle est en forte hausse depuis trois ans sur la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord. Les effectifs, les moyens, et les infrastructures s'adaptent précise le Vice-Amiral d'escadre Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord

Le Vice-Amiral d'escadre Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, fait le point en ce 14 juillet 2018, jour de Fête Nationale, sur les projets concernant le secteur de Cherbourg . L'activité est en forte hausse ces trois dernières années sur la façade Manche et Mer du nord avec les opérations "classiques" de sauvetage en mer -1500 interventions par an- mais aussi la gestion de la menace terroriste et toutes les missions de police en mer et la hausse des trafics, comme celui des migrants

"Il y a un renforcement significatif en ressources humaines " précise Pascal Ausseur © Radio France - Jacqueline FARDEL

Face à cette hausse, il y a déjà eu des créations de postes et ça va continuer jusqu'en 2021. Au total, la création de 250 postes est prévue sur la période 2016-2021, dont 80% à Cherbourg.

Une population qu'il faut accueillir : 180 millions d'euros vont être investis dans les infrastructures notamment pour ces nouveaux arrivants , des logements et aussi des infrastructures sportives et des centres d'entrainement.