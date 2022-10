La "battery valley" charentaise souffre du prix de l'énergie

La zone industrielle de Nersac, c'est la "battery valley" charentaise. Trois constructeurs d'accumulateurs et de batteries y sont installés : la SAFT depuis des décennies, Arts Energy créée en 2013, et la plus récente ACC qui appartient à "l'Airbus des Batteries" franco-allemand. Le ministre a visité, ce vendredi matin, les ateliers de Arts Energy, qui fabrique des batteries pour la sécurité (les panneaux "sortie de secours"), pour la domotique (les stores), la médecine, ou la viticulteur (les sécateurs électriques pour éviter les troubles musculo-squelettiques des vendangeurs).

Le ministre Roland Lescure en discussion avec le PDG de l'entreprise, Frédéric Dittmar © Radio France - Pierre Marsat

Arts Energy a vu sa facture d'énergie multipliée par 4 en 2022 : 700 000 euros d'habitude, deux millions cette année, auxquels il faut ajouter un million d'euros pour s'approvisionner chez le voisin SAFT. Résultat : pas d'investissement dans l'immédiat, et pas d'augmentation de salaires pour les 160 salariés. On parle d'une facture multipliée par 10 pour 2023.

L'un des panneaux "Sortie de secours" qui fonctionne avec des batteries Arts Energy © Radio France - Pierre MARSAT

Le ministre est venu constater la situation sur place, et promettre l'aide de l'Etat au niveau européen. Selon lui, l'industrie ne doit pas être "la victime collatérale de la guerre en Ukraine". Le paradoxe est tel que le fabricant de batteries en Charente est parfois obligé d'acheter une partie de ses propres batteries en Chine, où le prix de revient est moins cher qu'en France.

Le sigle de l'entreprise Arts Energy © Radio France - Pierre MARSAT

L'entreprise Arts Energy à Nersac a été lauréate du Prix France Relance, dans la catégorie "Industrie du Futur", avec une somme de 200 000 euros pour acheter une nouvelle machine.

