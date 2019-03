La Baule : l'emblématique restaurant de plage, le Nossy Be, n'existe plus

Le Nossy Be, le restaurant de plage fréquenté par les stars n'existe plus à la Baule. Il vient d'être placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Comme tous les établissements de la plage, il a été démonté durant l'hiver mais il ne sera pas reconstruit.

La Baule, France

Sur le remblai de la Baule, seule l'enseigne et deux drapeaux à l'effigie du Nossy Be sont encore présents à proximité de l'emplacement de l'emblématique restau de plage fréquenté par les stars depuis plus de 30 ans. Catherine Deneuve, Johnny Halliday ou Patrick Bruel ont dîné dans l'établissement à plusieurs reprises. On pouvait voir les photos accrochées au-dessus du comptoir du bar fondé par les parents de Stéphane Malhaire. Comme les autres établissements de la plage, conformément au cahier des charges établi par Véolia le nouveau concessionnaire, le Nossy Be a été démonté cet hiver. Mais il ne sera pas reconstruit. La société qui le gérait depuis un an Nossy Beach a été placée en liquidation judiciaire le 20 février dernier par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.

Tout a été démonté à l'emplacement du Nossy Be © Radio France - Anne Patinec

Le restaurant des stars sauvé en 2017

Ces dernières années avaient déjà été compliquées pour Stéphane Malhaire; fin 2017, il est recalé de l'appel d'offres de Véolia pour des raisons financières. Mais la décision suscite un tollé sur les réseaux sociaux et dans la station balnéaire. Des affiches "Je suis Nossy Be" se multiplient sur les vitrines des commerces baulois. Les Nantais des "Brassés" qui doivent lui succéder préfèrent jeter l'éponge.

Le Nossy Be repart avec des investisseurs et Stéphane Malhaire comme salarié. Parallèlement, l'ami des people a aussi investi dans un autre établissement, La Maison Pavie, fréquentée également par des personnalités. Un restaurant qui a été placé en redressement judiciaire le 6 mars par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire.