La Baule : la plage, version Véolia, sera connectée

La Baule, France

Après deux années de tensions, la plage de la Baule a retrouvé une forme de sérénité. La plupart des établissements de plage ont rouvert dans une nouvelle version. Durant l'hiver, ils ont été reconstruits selon un cahier des charges imposé par Véolia, le nouveau concessionnaire de la plage. "On a une charte architecturale qui privilégie les matériaux nobles, le bois, les couleurs sobres, afin de respecter l'identité de la Baule " explique Jean-Charles Guy le directeur régional de Véolia. Sur les 34 lots de l'appel d'offres, 30 ont trouvé preneurs. Les constructions sont moins dépareillées qu'auparavant et disposent d'équipements aux normes. Le restaurant emblématique, le Nossy Be, en difficultés financières a disparu du paysage. Pour reconstruire leurs établissements, les restaurateurs, qui payent des loyers plus chers, ont parfois investi plus d'un million d'euros. Pour ceux qui ont ouvert dès février-mars, l'avant-saison a été excellente.

Plage connectée

Pour rendre la plage plus attractive, Véolia mise aussi sur son côté connecté. Selon le concessionnaire, La Baule sera la première plage en France où comme dans les festivals, il sera possible de payer en cashless, sans monnaie grâce à un bracelet qui ne craint pas l'eau; pour l'alimenter en euros, ce sera possible sur internet ou au bureau de Véolia installé sur la plage. Des casiers connectés permettront aussi de laisser ses affaires en sécurité moyennant cinq euros de l'heure. Enfin, ceux qui souhaitent se faire livrer un repas sur leur serviette en moins d'une demi-heure, ils le pourront grâce à une application, Playak.

Ce bracelet qui ne craint pas l'eau permettra d'éviter d'avoir de l'argent ou une carte bleue sur soi © Radio France - Anne Patinec

Une grande fête le 22 juin

Pour célébrer cette nouvelle configuration de la plage, une journée festive "tous à la plage" est organisée le 22 juin. Concours de châteaux de sable, de jokari, pique-nique et autres animations sont au programme. Les animations sont ouvertes à tous et gratuites.