La Baule : le chef étoilé Eric Guérin va ouvrir un restaurant sur la plage

Le gestionnaire de la plage de la Baule, Véolia, l'a annoncé ce lundi. Eric Guérin, le chef étoilé de La Mare aux Oiseaux, basé à Saint-Joachim va ouvrir un restaurant sur le sable au printemps prochain. Il remplacera le Nossy Be, l'établissement des people,qui a fait faillite.

La Baule, France

Le lot numéro 13 qui est resté vide cet été après le dépôt de bilan du Nossy Be a trouvé preneur suite à un appel d'offres lancé par Véolia, le gestionnaire de la plage de la Baule. C'est Eric Guérin, le chef de la Mare aux Oiseaux (Saint-Joachim) qui compte une étoile au guide Michelin qui va ouvrir un établissement au printemps prochain. Selon Corinne Denis, ambassadrice de la plage chez Véolia, "les travaux devraient commencer en février, le temps de déposer le permis de construire et que celui-ci soit instruit. Ça sera plutôt gastro, un peu plus haut de gamme que les brasseries traditionnelles de la plage."

Une dizaine de restaurants ouverts en hiver.

Actuellement la plage compte 19 restaurants et dix clubs de plage répartis sur une longueur de 5,4 kms. Une dizaine de restaurants de restent ouverts durant l'hiver.