La Baule : pas assez de logement social, la commune est surtaxée en 2022

L'année commence à La Baule avec une facture salée. Pour ne pas avoir respecté les objectifs en matière de logement social, la Ville va devoir verser 800 000 euros. Et l'an prochain, en 2023, ce sera pire. Plus d'1,2 millions d'euros. Le maire Franck Louvrier s'insurge.

25% de logement social : un objectif délirant" - Franck Louvrier

"On manque de fonciers, ce n'est pas faute de faire des efforts, de construire plusieurs centaines de logements par an, mais on n'arrivera jamais à 25%, c'est un objectif délirant". A La Baule, le logement social représente seulement 7% des habitations. Mais selon le maire, la commune est coincée de toutes parts : par l'Océan, le parc naturel de Brière et les lois de protection du littoral ou des terres agricoles. "On ne va pas construire sur la mer, ni une ville sur la ville. La loi doit prendre en compte les disponibilités des terrains à vendre. L'Etat se fait de l'argent sur notre dos, mais c'est facile, voir hypocrite même" accuse Franck Louvrier.

La Baule n'est pas la seule commune du littoral dans ce cas. Amende majorée également en 2022 pour La Turballe ou encore le Croisic. En Vendée, c'est la ville des Sables D'Olonne qui risque le plus : 9% de logement social et une amende de 700 000 euros, mais pour le coup, son maire assume.

Sur la liste encore des communes carencées et qui sont lourdement sanctionnées pour ne pas avoir tenu leurs objectifs, on retrouve aussi La Chapelle-Sur-Erdre, Pont Saint-Martin et sans doute le pire pour Haute-Goulaine avec une amende majorée à 200%.