La Baule :un espace de coworking à la gare SNCF en 2021

La Baule, France

Originaires du Pouliguen et amis d'enfance,Yoann Nerdeux et Baptiste Barillé, tous deux entrepreneurs et trentenaires, ont cette idée de coworking en tête depuis un moment. Constatant que les modes de travail évoluent avec le développement du télétravail, que la qualité de vie devient une priorité, ils ont décidé de soumettre leur projet à la SNCF.

On a identifié un certain nombre d'entreprises ou en tout cas de salariés qui sont de la métropole nantaise ou de la région parisienne qui viennent régulièrement à la Baule et qui n'ont pas encore trouvé la structure qui leur permette de travailler sur place durant plusieurs jours ou même pendant des vacances familiales". Yoann Nerdeux, l'un des initiateur du projet "coworking" à la gare de la Baule

La partie voyageurs a été réamnégée récemment © Radio France - Anne Patinec

300 m2 de locaux vacants au coeur de la Baule

Dans la gare de la Baule, bâtiment presque centenaire, plus de 300 m2, sur trois étages, sont actuellement vacants. Il s'agit notamment de logements de fonction inoccupés depuis des années. "En accueillant de nouvelles activités, l'idée de la SNCF est de revitaliser ses structures même si bien évidemment les gares restent en priorité dédiées aux voyageurs" explique Claude Solard, le directeur général de Gares et Connexions. En plus des espaces partagés et des bureaux, des services seront proposés, comme des vestiaires, des casiers, du portage de repas. Le tout en plein coeur de la Baule et facile d'accès.

Plus de 500 000 personnes fréquentent la gare chaque année © Radio France - Anne Patinec

Plus de 500 000 personnes fréquentent la gare de la Baule chaque année. SNCF Gares et Connexions a recensé un millier de petites gares en France disposant de surfaces inoccupées dans les bâtiments voyageurs. Depuis le lancement de l'opération fin juin, elle a proposé des pièces vides dans 342 gares dont La Baule. Elle a reçu 435 manifestations d'intérêt réparties sur 198 gares.