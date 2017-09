La Baule : une pétition contre l'implantation d'une supérette Carrefour City

L'implantation prochaine d'une supérette Carrefour City, avenue Lajarrige à La Baule dans un bâtiment classé, fait grincer des dents. Une pétition lancée le mois dernier a recueilli plus de 1500 signatures. Les opposants craignent des nuisances et que cela fragilise l'activité commerciale existante.

Si aucune date d'ouverture n'est encore connue, la future implantation de la supérette est loin de faire l'unanimité parmi les riverains et les commerçants de l'avenue qui rejoint le front de mer. Le Carrefour City doit s'installer au rez de chaussée de l'ancien hôtel des Sylphes, un joli bâtiment aux colombages rouges, classé, datant de 1924, situé près de la place des Palmiers. Les commerçants de bouche, installés à deux pas, craignent pour la pérennité de leur activité. Ils estiment que le tissu économique est déjà fragile et qu'il n'y a pas de place pour de nouveaux arrivants. Ils dénoncent la mort annoncée de leurs boutiques et des pertes d'emplois. Les riverains redoutent par ailleurs les nuisances sonores liées à l'approvisionnement du magasin. Ils ont lancé une pétition en ligne et une "papier" et disent avoir recueilli plus de 1500 signatures.

"La Ville n'a pas son mot à dire"

La Ville de la Baule a signé l'autorisation de travaux le mois dernier, en pleine saison estivale. La surface de la supérette avoisine les 220 m2. Le bâtiment étant classé, l'architecte des Bâtiments de France a été consulté. Il a donné son feu vert. Des appartements seront aménagés dans les étages.

"Par principe, la Mairie de la Baule s'est toujours opposée à l'implantation de grandes et moyennes surfaces afin de préserver les commerces de proximité. Mais selon la loi, pour des superficies de moins de 1 000 m2, elle n'a pas son mot à dire" Xavier de Zuchowicz, maire-adjoint en charge de l'action économique. Pour d'autres, cela va dynamiser le quartier

D'autres commerçants au contraire, notamment ceux des agences immobilières ou de l'habillement, estiment que cette supérette va dynamiser le quartier. Le sujet étant très sensible, la plupart ne souhaitent pas s'exprimer officiellement. Certains habitants y sont également favorables car ils trouvent que l'avenue Lajarrige n'est plus aussi vivante qu'il y a quelques années.