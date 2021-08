En Sarthe, 24 000 œufs en vente à un prix réduit sur une application anti-gaspillage

La société Lœuf à La Bazoge (Sarthe), spécialisée dans le vente d'œufs en gros, met en vente à petit prix 24 000 œufs sur l'application anti-gaspillage alimentaire Too good to go. La vente a lieu vendredi 27 et samedi 28 août.

24 000 œufs mis en vente à prix réduit sur une application anti-gaspillage alimentaire. Une initiative de la société sarthoise Lœuf, basée à La Bazoge près du Mans et spécialisée dans la vente d’œufs en gros, et de l'application Too Good to go, qui propose en temps normal aux commerçants de vendre à prix cassés des paniers de produits arrivant à date.

Un panier unique à 4,20 euros

Les œufs sont proposés sous forme de panier, à un prix unique de 4,20 euros. Chaque panier contient entre 26 et 36 œufs en fonction de la qualité des œufs, "c'est-à-dire si c'est du bio, du Label Rouge, ou du plein air", détaille Christophe Beriard, directeur général de cette entreprise grossiste en œufs "de qualité".

Pour profiter de ces tarifs, il faut s'inscrire sur l'application réserver son panier. Il suffit de taper "œuf" dans le moteur de recherche pour accéder à l'offre. L'entreprise compte déjà une centaine de réservations.

Rendez-vous ensuite sur le site de l'entreprise à La Bazoge où un drive a été mis en place. Plusieurs créneaux : vendredi de 13h à 14h et 17h et 18h et samedi de 9h30 à 12h.

Eviter le gaspillage alimentaire

"Ce sont eux qui sont venus nous voir", explique Christophe Beriard. "C'était une application qu'on connaissait, parce que certains d'entre nous l'utilisent et parce qu'on est attentif à ces nouveaux modes de consommation." Un moyen aussi pour l'entreprise d'éviter le gaspillage.

Chaque jour 25 à 30 camions partent de l'entreprise sarthoise direction la grande distribution. "Et dans la logistique, il peut y avoir des couacs." De la casse, des retards, des erreurs de livraisons... Les œufs concernés reviennent à la case départ, et il est trop tard pour renvoyer ce produit frais à temps dans les grandes surfaces alimentaires, principaux clients de l’entreprise. Les œufs sont généralement vendus pour être transformés "en œuf liquide ou en poudre" pour l'industrie et la restauration. "On trouve ça intéressant de proposer cette solution. Ces œufs sont sains, ils ont juste un peu moins jours devant eux que ceux que l'on trouve en magasin."