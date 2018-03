Lac Blanc, Orbey, France

Alors que les vacances de février sont terminées, les stations de ski dans les Vosges font un bilan positif de la saison 2017/2018. L'eneigement a été bon . Ce n'était plus arrivé depuis 3 ans, il y a eu de la neige à Noël et au nouvel an .

La neige présente de décembre à mars

La neige était aussi là pendant les vacances de février, bref tout le monde a le sourire. Au Lac Blanc, les responsables de la station qualifient cette saison comme une bonne année, avec entre 3 et 4.000 skieurs par jour pendant les bonnes périodes .

Il y a eu seulement deux jours de fermeture de la station : les 3 et 25 janvier.

' On a eu un vrai hiver avec de neige et du froid et un mois de janvier plutôt chaotique, avec beaucoup de vent et pas beaucoup de luminosité. Mais nous avons eu de très belles vacances de décembre et de très belles vacances de février," précise Patrice Perrin, le directeur commercial de la station du Lac Blanc.

Patrice Perrin le directeur commercial de la station dresse un bilan positif au lac Blanc Copier

Du monde pour les derniers jours sur le télésiége © Radio France - Guillaume Chhum

Une famille de la Somme venue profiter de la neige au Lac Blanc © Radio France - Guillaume Chhum

Les vacances de Noël ont très bien fonctionné en terme de fréquentation, même chose pendant les vacances de février. Même pendant les périodes très froides, où il y a fait moins douze degrés, les skieurs étaient là. Ça été plus difficile courant janvier, avec le vent et l'absence de soleil.

La station fermera dimanche 18 mars, Elle est fermée ce lundi et ce mardi.

Beau succès pour l'école de ski, les moniteurs de l'ESF ont bien travaillé

La satisfaction est aussi du côté de l'école de ski. Les moniteurs de l'ESF ont mieux travaillé que les autres années. "Nous avons eu 7.500 heures de cours, contre 6.000 heures l'an passé," confirme Yannick Dufour, le directeur de l'école de ski.

Reportage au Lac Blanc avec Patrice Perrin, Yannick Dufour et une famille venue de la Somme Copier