La bibliothèque Alexis de Tocqueville a rouvert ses portes à Caen

Un badge bleu "Heureux de vous revoir" parfois accroché à leurs vêtements, les employés de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen ont reçu ce mardi 26 mai les premiers lecteurs depuis la fin du confinement.

Un parcours matérialisé par du rubalise guide désormais les usagers dans le bâtiment afin de faire respecter les règles de distanciations. Et du gel hydroalcoolique les attends aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de la grande bibliothèque.

"Le lecteur se retrouve confronté à trois choix, détaille le directeur des bibliothèques de Caen Olivier Tacheau. S'il a des retours, il les dépose sur un chariot et poursuit son circuit. S'il n'a pas de retour, il peut aller chercher les livres qu'il a réservé via internet ou par téléphone. Ils sont rangés par ordre alphabétique et sont récupérés de façon autonome par les lecteurs.

Le circuit est fait dans un seul sens afin que les gens ne se croisent pas et ici en reprenant la circulation il peut se rendre dans les espaces de lecture choisir des ouvrages en accès libre."

La Bibliothèque Alexis de Tocqueville a rouvert après la fermeture liée à la Pandémie du coronavirus © Radio France - Olivier Duc

Près de 450 ouvrages ont été réservés en ligne en deux jours mais on peut également toujours les rechercher physiquement en accès libre dans la bibliothèque caennaise.

Si les lecteurs peuvent choisir des ouvrages dans les rayonnages, ils ne peuvent plus en revanche utiliser les salles de lectures.

"On a enlevé toutes les assises et on n'a plus accès à internet, explique Quittrie, l'une des conservatrices. On a quand même une partie du public qui venait pour ça et qu'il n'y a plus de salles de lectures. Là, j'en suis à deux étudiants qui cherchaient des places de travail (rires) ce matin mais qu'on a réorienté."

En raison de la Pandémie du coronavirus, les salles de lecture de la bibliothèque Alexis de Tocqueville sont fermées © Radio France - Olivier Duc

Progressivement, la bibliothèque va faire rentrer les 55.000 à 60.000 ouvrages qui avaient été prêtés avant début mars et la Pandémie du coronavirus.

Les prêts ont été automatiquement prolongés afin d'éviter un retour en masse. Les livres seront mis en quarantaine dix jours avant d'être à nouveau disponible.