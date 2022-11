La bière de Noël alsacienne n'échappe pas à l'augmentation des prix

La petite mousse de Noël aura sûrement un goût un peu plus amer cette année . Comme l'an dernier, le lancement de la bière de Noël ce mercredi à Strasbourg est marqué par la hausse des prix. La bière de Noël, comme les autres bières, coûtera entre 7 et 20% de plus aux cafetiers, hôteliers et restaurateurs.

ⓘ Publicité

"On a subi les ruptures et les hausses de matières premières et ça ne s'arrête pas. Le dioxyde de carbone est un des éléments qui nous a cruellement manqué. Il est également compliqué de trouver des bouteilles. On jongle au jour le jour pour avoir tous les ingrédients pour faire nos bières", regrette Dominique Baudendistel de la brasserie Licorne, également président des brasseurs d'Alsace.

Une addition plus salée

L'augmentation du coût pour les détaillants entraînera mécaniquement une augmentation des prix pour les clients. Ce sera aux bars, restaurants et hôtels de définir à quel point cette hausse fera grimper l'addition pour les consommateurs.

Une chose est sûre : les professionnels n'auront pas le choix, affirme le président délégué à la restauration et aux débits de boisson à l'Umih du Bas-Rhin. "Je pense qu'un restaurateur, un cafetier, un hôtelier qui ne répercute pas ses coûts met son entreprise en danger. Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour faire exploser les prix. Si on répercute trop et qu'on a plus de clients ça met aussi nos entreprises en danger. Les notions d'équilibre et de justice sont importantes", prévient Jacques Chomentowski.

Le représentant des hôteliers-restaurateurs table sur une hausse des prix différée. Il estime que la l'addition deviendra plus salée à partir de la rentrée de janvier, autant pour les détaillants que pour les clients.