La bière sarthoise monte en pression !

Arnage, France

Dans les allées du festival, un avis compte sans doute plus que d'autres. Celui de Véronique, une Mancelle originaire de Belgique, amatrice de bière. "J'en ai goûté plusieurs sur les différents stands : la bière sarthoise a très bon goût", confie-t-elle. Comme Véronique, de plus en plus de Sarthois se laissent tenter par la bière locale. La consommation monte en flèche, constate Simon André l'un des trois gérants du local à bières à Arnage : "on est vraiment en plein boom. Nous sommes passés de 2% il y a trois ans à 5% aujourd'hui. On compte passer à 10% dans les prochaines années".

Se regrouper en syndicat, comme les viticulteurs ?

La Sarthe a pris le train en marche. Mais elle rattrape son retard. Le département comptait deux brasseries il y a cinq ans. Elles sont dix aujourd'hui. Trois ont abandonné dans l'intervalle. Désormais, les producteurs doivent se fédérer, à l'image des viticulteurs, d'après Julien Derenne, caviste au local à bières, l'organisateur de ce premier festival : "c'est l'une des raisons pour lesquelles nous les avons tous réunis. Ils travaillent souvent seuls. Ils se voient peu. On pourrait imaginer la création d'un syndicat, comme il en existe dans d'autres départements. On pourrait aussi envisager des collaborations, par exemple pour la mise en bouteilles". A ce stade, il reste toutefois deux principaux freins au développement d'une filière de la bière locale : l'insuffisance de matière première : surtout le houblon et l'absence de malterie en Sarthe ou à proximité.