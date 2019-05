La bioraffinerie de la Mède prête à démarrer d'ici 15 jours

La Mède, Châteauneuf-les-Martigues, France

En marge de l'assemblée générale des actionnaires à Paris, le PDG de Total a annoncé ce mercredi que la bioraffinerie de la Mède serait bientôt prête à démarrer. "Les huiles végétales seront introduites dans le système, a expliqué Patrick Pouyanné. Maintenant tout est opérationnel, d'ici 15 jours". Le patron de la compagnie pétrolière espère désormais que les parlementaires français reviendront sur la suppression de l'avantage fiscal dont les biocarburants à base d'huile de palme bénéficiaient. Patrick Pouyanné a évoqué mercredi un nouveau règlement européen sur les huiles végétales durables, notamment sur l'huile de palme, "en train d'être édicté" et qui pourra être "une base pour rouvrir le débat avec le Parlement français".

Un démarrage déjà reporté à plusieurs reprises

Selon Total, la bioraffinerie pourra traiter 650.000 tonnes par an et elle s'approvisionnera en huile de palme "durable et certifiée" à hauteur de 300.000 tonnes au maximum. A l'origine, elle devait commencer sa production l'été dernier. Fin octobre, le démarrage a été repoussé au premier trimestre 2019, pour des raisons techniques. Le site est issu de la reconversion d'une ancienne raffinerie victime en 2015 des surcapacités du marché européen notamment en Malaisie et en Indonésie. Il doit produire du biocarburant notamment à base d'huile de palme, accusée par des associations environnementales de favoriser la déforestation.