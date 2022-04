La biotech grenobloise Fluoptics vendue au groupe suédois Getinge

Dans un communiqué Odile Allard, PDG et co-fondatrice de la société grenobloise Fluoptics avec Philippe Rizo, annonce avoir accepté l'offre d'achat de la société suédoise et géant suédois du matériel médical Getinge. Crée en 2009 à Grenoble, sur la base de recherches et de brevets du CEA-Leti et de l'Université de Grenoble, Fluoptics s'est imposé dans l'assistance à la chirurgie de la thyroïde en développant un système et une gamme de produits basés sur la fluorescence. Pour faire simple l'imagerie par fluorescence des appareils Fluoptics guident le chirurgien vers la bonne partie à traiter. La technologie peut également trouver des applications en oncologie, chirurgie réparatrice du sein et en chirurgie cardiovasculaire et hépatique.

"Un moyen d'accélérer notre présence mondiale" - Odile Allard, Pdg

Les produits de Fluoptics sont utilisés désormais dans 22 pays. Bien implantée en Europe la société a aussi obtenue en 2018 un agrément pour se développer aux Etats-Unis, où elle possède depuis plusieurs année une implantation à Boston (Massachusetts). Les opérations devraient être conclues "avant la fin du 2e trimestre 2022", précise de son côté Getinge, et pour une somme avoisinant les 26 millions d'euros.

Pour Getinge c'est un moyen d'élargir sa gamme de produits et ses compétences. Pour Odile Allard c'est le moyen "d'accélérer" la présence mondiale de Fluoptics et de "poursuivre le développement d'innovations" Les communiqués ne précisent pas le devenir de l'implantation historique de Fluoptics à Grenoble, et de ses 22 salariés.