La biscuiterie de Sainte-Mère-Eglise face à la hausse des prix des ingrédients

Les biscuiteries du département subissent une montée des prix de leurs ingrédients : beurre, huile, beurre, farine et œufs. Pour compenser cette hausse, elles n'ont pas le choix d'augmenter légèrement leurs prix de vente, comme celle de Sainte-Mère-Eglise.

Dans la biscuiterie artisanale de Sainte-Mère-Eglise, François Lecampion, responsable du site, est depuis plusieurs semaines, très attentif aux prix de ces fournisseurs. "Les prix avaient déjà augmenté mais depuis la guerre en Ukraine, fin février, nous avons vu la hausse de tout : les produits laitiers, la farine, les œufs, l'huile, mais aussi les cartons et les plastiques dans lesquels nous emballons nos biscuits."

Une pénurie d'œufs avec la grippe aviaire ?

Ce qui inquiète aussi, c'est la grippe aviaire. Presque 3 millions de poules ont été abattues en France, soit 6 % de la production française. Conséquence : les prix augmentent, en moyenne de 50 % pour les industriels, boulangers et pâtissiers. "Notre fournisseur nous a prévenu que l'on risquait d'avoir des ruptures sur les œufs. Pour l'instant, on a été livrés en œufs, mais c'est vrai que la base d'un bon biscuit, c'est beurre, farine et œufs, donc sans ce produit, c'est impossible de continuer la production".

Farine locale et non russe ou ukrainienne

Alors que la crainte d'une pénurie est importante pour la farine, car la Russie et l’Ukraine cultivent, à elles seules, 30 % du blé mondial, la biscuiterie de n'est pas inquiète. "Nous utilisons uniquement des produits locaux. Pour la farine, nous travaillons avec Le Moulin de Persard, à Brécey, dans le Sud Manche. Le blé est français et il est moulu dans le département. Donc, il y a a eu une légère augmentation, mais pas de pénurie", précise François Lecampion.

Les clients peu affectés par une hausse des prix

Pour compenser cette hausse des prix, la biscuiterie a augmenté ces prix de quelques centimes. "Nous ne voulions pas modifier nos tarifs, car on est conscients que nos clients ne peuvent se permettre d'acheter trop cher, mais nos boîtes de biscuits ont augmenté de quelques centimes, ces dernières semaines", ajoute François Lecampion.

Dans le magasin, Marité, venue acheter des produits pour les fêtes de Pâques, ne semble pas affectée par la hausse : "Non, je ne vois pas trop la différence, et puis cela reste raisonnable".

Cyril qui repart avec cinq paquets de gâteaux, ajoute : " Ce sont des prix normaux, et puis si cette hausse des prix permet de mieux rémunérer les agriculteurs et toute la chaine de production, je comprends".