La biscuiterie Le Petit Zeste à Lunel cherche des testeurs de biscuits

La biscuiterie Le Petit Zeste à Lunel cherche des dégustateurs pour sa nouvelle gamme de biscuits. Lors de la création de leur biscuiterie il y a deux ans, Dominique et Eloi avaient déjà sollicité des consommateurs anonymes pour goûter leurs biscuits. "On avait organisé un repas avec nos familles pour faire tester et on s'est dit pourquoi pas l'étendre à plus grande échelle avec des gens qu'on ne connaît pas. Ce sera un retour sûrement plus objectif que celui de nos proches." explique Eloi Daumet.

"Ca nous permet de prendre du recul, nous on a toujours les mains dans la pâte"

Les consommateurs doivent donner leur avis sur la recette, est-ce que c'est trop salé ou trop sucré, est-ce qu'on sent bien les goûts ? "Ça nous permet d'avoir un petit peu de recul parce que nous on a toujours les mains dans la pâte. Il y a deux ans ça nous avait permis de peaufiner un peu nos recettes*, et de sortir deux de nos meilleures références, de celles qui plaisent le plus finalement aux consommateurs aujourd'hui, à savoir des sablés aux amandes torréfiées et nos sablés roquefort et aux noix."*

Concrètement pour devenir testeur, il faut déjà se connecter au site internet de la biscuiterie , puis sur leurs réseaux sociaux et s'inscrire avant le 15 mars. Les 15 consommateurs qui seront tirés au sort recevront les échantillons et un questionnaire à remplir. Ils devront aussi se positionner sur le nom des biscuits. La prochaine gamme qui tournera autour des saveurs de fruits sortira normalement au mois de juin.

"Nous sommes tous des consom'acteurs"

Pour Eloi, la démarche de solliciter les consommateurs est tout à fait dans l'air du temps. "On entend beaucoup parler de consom'acteurs. Nous, c'est vrai qu'avec notre biscuiterie, on essaye de sensibiliser déjà nos consommateurs à la composition des produits qu'ils vont consommer. Là, c'est une autre façon d'être acteur en nous aidant à développer de nouvelles recettes"

