La Boite à Malices à Dijon ferme ses portes : la fin d'une boutique devenue institution

Il n'y a personne pour reprendre la gestion de la Boite à Malices. Une enseigne de feux d'artifices, de déguisements et de farces-et-attrapes, implantée dans le centre-ville de Dijon depuis 1976. La boutique, aussi spécialisée dans la location de costumes, était devenue une véritable institution avec le temps. Le gérant, Jean-Charles Fumey, espère toujours trouver un repreneur avant de définitivement prendre sa retraite.

Le téléphone continue de sonner dans la boutique de Jean-Charles Fumey, gérant de la Boite à Malices. Au bout du fil, des clients inquiets de trouver un costume pour leur soirée de réveillon. Heureusement, Jean-Charles Fumey a de quoi leur venir en aide une dernière fois.

S'il garde son sourire de grand enfant, Jean-Charles Fumey le confie : après 43 ans à tenir la boutique, il est fatigué. "Je vais vous dire franchement, j'ai hâte de ne plus regarder ma montre et de faire ce que j'ai envie de faire." Temps est venu pour lui de prendre sa retraite et de refermer la Boite à Malices.

Dans toute sa carrière, Jean-Charles s'est spécialisé dans la location de costumes en tout genre : du début du XXème siècle jusqu'aux supers héros modernes, en passant par les animaux. Au total 1 700 pièces qui sont à vendre aujourd'hui. Certaines ont même habillé des troupes de théâtre, comme le costume original du film la Bête et la Belle.

Aucun repreneur pour la Boite à Malices

Malgré cette expérience et cette belle réputation, Jean-Charles Fumey n'a trouvé aucun héritier à sa boutique. Il cherche depuis plus de deux ans, sans succès : "J'ai essayé, j'ai eu des gens, mais sans de propositions vraiment sérieuses... Puis les agents immobiliers m'ont assuré que l'affaire étant saine se vendra, qu'il ne fallait pas être pressé, mais j'étais pressé."

Décision prise, il continue de vendre jusqu'à épuisement total de son stock, puis fermera sa boutique, repreneur ou non. Mais Jean-Charles Fumey l'assure : "Il n'est pas trop tard ! S'il y en a un qui se présente et qui veut acheter le magasin, je lui vend, sans aucun soucis !"

Fils de commerçants de jouets, puis artificiers, puis clown, Jean-Charles Fumey reste un grand enfant. Un esprit qui va manquer à ses clients, comme il le raconte : "Quand je dis à mes différents clients que j'arrête, ils ont tous la larme à l'œil en me disant 'mais non ce n'est pas possible, vous êtes une institution !', oui je sais bien c'est malheureux mais...".

Justement Etienne et son garçon entrent dans le magasin. Déjà quand il était enfant, son propre père l'amenait à la Boite à Malices. Alors quand il apprend la fermeture de l'établissement, il est sous le choc : "Voyez, mon fils, c'est la première fois qu'il le découvre ! Il y a une ambiance, il y a quelque chose, c'est feutré, ce n'est pas une grande surface ! Il y a du conseil et de l'écoute, et ça forcément, ça va manquer."

Le seul espoir pour que la fête puisse continuer : qu'un jeune fougueux veuille bien rouvrir la Boite à Malices.