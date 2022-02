Réouverture des boîtes de nuit : The Vibes à Changé est l'une des premières en Mayenne ce jeudi

Elles sont restées fermer pendant deux mois : les boîtes de nuit sont autorisées à rouvrir à partir de ce mercredi 16 février. En Mayenne, The Vibes à Changé sera la première discothèque à rouvrir ce jeudi. L'établissement a profité des deux mois de fermeture pour faire peau neuve.

Avant la réouverture de The Vibes, toutes les banquettes sont nettoyées une à une. © Radio France - Maïwenn Bordron

Dernières réglages avant le jour J

L'heure est aux dernières finitions à l'intérieur de l'immense boîte de nuit située à Changé, près de Laval. L'un des salariés s'occupe par exemple de mettre du vernis sur les murs du hall d'entrée. "C'est pour protéger le mur contre toutes les gouttes d'alcool ou tout ce qui est humide", décrit Toufik Séri, l'un des quatre salariés à temps plein de The Vibes.

Dans une discothèque, on doit tout savoir faire : nettoyer, servir les clients, les travaux ! On est multitâches. Toufik Séri, l'un des salariés de The Vibes

Un peu plus loin, son collègue Evan Amiard s'affaire au niveau de l'énorme piste de danse. "Je suis en train d'enlever toutes les banquettes une par une pour les remettre nickel : l'alcool, ça peut coller, ça peut tout abîmer", décrit-il. La liste des derniers préparatifs est longue, il ne faut rien oublier : le gérant Jonathan Corvé supervise les travaux. "Là, il faudrait remettre un coup d'enduit en haut", lance-t-il à l'un de ses adjoints.

Le bar est prêt. Il reste des détails, des finitions et du rangement.

Jonathan Corvé, le patron du Vibes

Il y a aussi tout le stock et le matériel à vérifier, notamment au niveau du bar. "Quand on appuie sur un bouton chez nous, ça sort une vodka Redbull. Il faut vérifier que la vodka Redbull sur le poste 1, elle fonctionne, et au poste 2 et 3. Il faut vérifier qu'il n'y a pas du sucre qui a coulé, vu que ça n'a pas servi pendant deux mois. Donc il faut vidanger des tuyaux, nettoyer. Tout ça, ça prend beaucoup de temps", explique le gérant de The Vibes. Encore un peu de ménage et de rangement, mais Jonathan Corvé n'est pas inquiet : la boîte de nuit sera même prête dès ce mercredi soir.