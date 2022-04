La bonne dynamique du marché de l’emploi en Moselle, dopée par l’intérim en 2021

Le marché de l’emploi a été dynamique à la fin de l'année 2021 en Moselle. Il a même dépassé son niveau d’avant crise, d'après la dernière étude de l'Insee publiée ce mercredi.

L’emploi intérimaire a bondi de près de 40% en 2 ans dans le département, avec plus de 4 000 créations d'emplois. La fin de l’année dernière a été particulièrement prolifique. Et la Moselle se démarque face aux autres départements du Grand Est, avec une hausse de 23% de l'emploi intérimaire au dernier trimestre 2021, par rapport au trimestre précédent.

"Les données administratives et déclarations des employeurs font ressortir une hausse de 3000 emplois intérimaires en Moselle, au 4ème trimestre 2021", précise Laurent Brochet, chef du service études et diffusion à l'Insee Grand Est, invité de France Bleu Lorraine ce jeudi.

Selon l'Insee, c'est le secteur du tertiaire hors commerce qui fait grimper ces chiffres. Cela coïncide avec la mise en service de la plateforme logistique Amazon à Augny. "Effectivement, si on regarde à un niveau plus fin, le secteur dans lequel Amazon exerce est bien le secteur qui participe le plus à une hausse de l’emploi intérimaire", dit Laurent Brochet.

L'emploi en légère baisse début 2022

Les voyants sont au vert mais hors intérim, l’emploi baisse légèrement en Moselle. "L’Insee dénombre environ 300 emplois de moins ce trimestre, par rapport au trimestre précédent. C’est à relativiser avec le nombre total d’emplois dans le département de la Moselle qui est d’environ 340 000. Donc c’est une faible baisse de l’emploi, hors intérim. Néanmoins, tous les secteurs ne sont pas affectés de la même manière. C’est dans le secteur de l’industrie que cette baisse relative est la plus forte", précise Laurent Brochet.

En ce début d’année, les chiffres pourraient être un peu moins optimistes, à cause du contexte international et ses répercussions dans certains secteurs de l’économie, comme le BTP qui a massivement recours aux intérimaires.

