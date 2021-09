La bonne saison des gîtes et chambres d'hôtes en Normandie

La saison touristique a été bonne en Seine-Maritime et dans l'Eure, particulièrement pour les gîtes et chambres d'hôtes déclarait ce lundi sur France Bleu Normandie Christelle Leblanc, directrice des gîtes de France en Seine-Maritime: "On a un très bon bilan avec 84% d'occupation en Seine-Maritime, c'est 2 points de plus qu'en 2020 et même 5 points de plus qu'en 2019. 84% dans l'Eure. Alors que c'est vrai que le début d'année, avec d'abord un mois de février, est étonnant puisque les sports d'hiver n'ont pas forcément pu avoir lieu comme les gens s'attendaient où on avait très bien marché. On a été reconfigurés dès le mois de mars et là on s'était dit que l'année n'allait pas être gagnée".

Christelle Leblanc © Radio France

Pour Christelle Leblanc: "On a surtout un parc d'hébergements à taille humaine. Les gîtes, vous vous retrouvez en famille ou entre amis sur des hébergements qui accueillent moins de 15 personnes. Et pour les chambres d'hôtes de la même façon, nous sommes sur des petites structures à taille humaine qui vont avoir jusqu'à cinq chambres maximum. Donc, dans un environnement anxiogène par rapport à la sécurité sanitaire, nous avons des hébergements qui rassurent. Et puis, au delà de l'hébergement, on a aussi une destination, que ce soit pour l'Eure et la Seine-Maritime, très attractive puisque nous avons deux grands espaces, beaucoup de nature, un littoral en Seine-Maritime, étendus et reconnus. Enfin tous les départements et tous les hébergements à la marque ont décidé de rembourser en cas de confinement".