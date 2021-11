La bordelaise Hasnaâ Ferreira ouvre une 3ème boutique à Arcachon

La nouvelle adresse arcachonnaise d'Hasnaâ Chocolats Grands Crus est un lieu hybride: en plus de l'espace de vente, vous pouvez aussi déguster sur place des mousses, boire des chocolats au lait chaudss ou froid ou encore craquer pour des pâtisserie à base de chocolat !!!

Une ouverture qui intervient évidemment au moment stratégique des fêtes, pendant laquelle tous les chocolatiers réalise plus de la moitié de leur chiffre d’affaire. Et qui vient couronner l’incroyable succès d’Hasnaâ, révélée en 2014 par l’émission de cuisine Masterchef. Une émission qu’elle n’avait pas remportée mais qui avait fini de la convaincre de changer de vie et de devenir chocolatière.

Une croissance de 46% en 2020

Depuis, tout lui réussi ou presque. L’ouverture de sa première boutique à Bordeaux, le titre de chocolatière de l’année en 2016, jusqu’à l’année dernière, ou elle a enregistré une hausse de 46% de son chiffre d’affaire !

Un succès que la bordelaise explique en grande partie grâce à son travail acharné et sa volonté de fabriquer un chocolat responsable, issu de filières de production qui rémunèrent les cultivateurs de fèves au juste prix. Aujourd’hui, c’est d'ailleurs ce que recherchent de plus en plus de consommateurs, quitte à payer leur plaque de chocolat plus cher.

Et puis grâce à la crise sanitaire, elle a vu arriver dans ses boutiques lors du premier confinement beaucoup de nouveaux clients qui n’ont pas pu acheter leurs chocolats de Pâques au supermarché et qui sont restés. Et d’autres qui ont trouvé dans le chocolat le réconfort dont ils avaient besoin pour faire face à la morosité ambiante.

Les 3 adresses d'Hasnaâ Chocolats Grands Crus:

- 192 rue Fondaudège à Bordeaux

- 4 rue de la Vieille Tour à Bordeaux

- 8 place Lucien Gracia à Arcachon

