La Borne : fréquentation en hausse au village des potiers, mais le Covid laisse des traces

L'agence Tourisme et Territoire du Cher note une augmentation de près de 15 % des nuitées sur son site de réservation. Les Français redécouvrent leur pays, grâce au Covid... Illustration au village des potiers à La Borne, au nord de Bourges : près de 15 % de visiteurs en plus depuis début juillet Le centre céramique contemporaine a déjà accueilli près de 3.400 visiteurs depuis début juillet, et cela malgré la quasi absence des touristes étrangers : " Notre fréquentation en juillet/août, a augmenté malgré l'absence ou presque des visiteurs étrangers, détaille Corinne Louvois, responsable communication du centre céramique contemporaine de La Borne. Par exemple, l'office de tourisme note une augmentation des visites de 7 % cette année par rapport à l'an dernier. Alors qu'habituellement, on a environ 25 % de visiteurs étrangers contre seulement 2 % cette année. Cela veut donc dire que les français sont plus nombreux et ont largement compensé cette absence. Il faut dire qu'on a concentré les propositions cet été. On a annulé seulement une exposition à cause du covid. On a réduit leur durée pour pouvoir accueillir l'ensemble des artistes prévus malgré la fermeture du centre durant deux mois et demi. On propose également plus de stages pour adultes ou enfants et d'ateliers."

Corinne Louvois, responsable communication au centre céramique contemporaine de La Borne © Radio France - Michel Benoit

Cette famille bretonne a modifié ses vacances à cause du covid et se retrouve en Berry : " On devait aller normalement en Grèce. Finalement, on est venu voir notre fils qui s'est installé en Berry. Et on trouve cette région très agréable. On est à la Borne aujourd'hui. On va aller à Mehun sur Yèvre voir le porcelainier Pillivuyt. On a fait la cathédrale de Bourges. C'est une région qui gagne à être connue ! "

Le centre d'exposition abrite les oeuvres de Héloïse Bariol, Hélène Bertin et Jacques Laroussinie, en ce moment. © Radio France - Michel Benoit

Plus de monde, mais ça ne compense pas les pertes pour ce potier : " Au mois de mai et au mois de juin, on a perdu toute la clientèle des Hollandais, des Allemands, les gens du Nord, les Suédois, qui s'arrêtent chaque année mais cette année, ils ne sont pas passés, explique Alain André. On a travaillé, mais on ne rattrapera jamais ce qu'on a perdu. Surtout que les étrangers quand ils viennent, ils achètent ! C'est une bonne clientèle. Et en plus, la brocante du 15 août a été annulée, et c'est une journée importante pour nous."

Alain André, potier à La Borne (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Expo, et ateliers vous attendent à La Borne tout l'été.