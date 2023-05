La boulangerie "Au levain des Pyrénées" remporte le prix de la meilleure baguette de la Ville de Paris

La boulangerie "Au levain des Pyrénées", située rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement de la capitale, a remporté le concours organisé ce mercredi. Sur les 175 baguettes reçues par le jury, 49 ont été éliminées parce qu'elles ne respectaient pas les critères de taille et de poids (entre 50 et 55 cm, entre 250 et 270 grammes). Il restait donc 126 créations à départager.

Dans le jury, on trouvait des personnalités, comme le chef étoilé Thierry Marx, Fabricer Desvignes, le chef des cuyisines de l'Elysée ou encore Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris, en charge du commerce, de l'artisanat. Six Parisiens tirés au sort en faisaient aussi partie. Le vainqueur va recevoir 4.000 euros . Il pourra proposer sa baguette au palais présidentiel. Nul doute qu'il bénéficiera également de retombées économiques conséquentes.

Il succède à Damien Dedun, boulanger de 35 ans, qui avait remporté le concours pour la boulangerie-pâtisserie Frédéric Comyn, située dans le 15è arrondissement.