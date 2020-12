La Boulangerie Billaud de Doazit : 50% du chiffre d’affaire grâce au numérique

La boulangerie d’Olivier Billaud n’est pas sur un axe passant à Doazit. Quand il a repris l’affaire, en 2007, il fait le constat que l’activité est tournée uniquement sur la vente de pains et de baguettes. Il remarque aussi que les clients les plus jeunes n’étaient pas faciles à atteindre. « Ils ont une autre façon de consommer. » Alors, Olivier réfléchit à un moyen pour les toucher. Le site internet est né. La boulangerie affiche de belles ambitions pour vendre le pain autrement, mais au final, il reste avant tout une belle vitrine. Le site donne des idées aux clients, qui, après l’avoir visité, contactent directement la boulangerie.

Interview d'Olivier Billaud pour la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Une nouvelle clientèle

Le site marchand de la boulangerie Billaud attire néanmoins des structures bien établies : des réseaux comme « La ruche qui dit oui » ou encore les « AMAP ». Ces structures sont séduites par la fabrication artisanale et se fournissent aurpès d’Olivier. Ce qui marche, ce sont les 70 produits fabriqués par Olivier : pastis, brioches, gâteaux basques, biscuits.

50% du chiffre d'affaire

Internet, c’est du temp. Au départ, pour gérer la production et la vente, Olivier Billaud était seul dans la boutique. Aujourd’hui, pour satisfaire la demande, ils sont 3. C’est ce qu’implique cette nouvelle manière de vendre : plus de travail, plus d’emballage, de photos de produits à mettre sur le site…mais ça reste rentable. La moitié du chiffre d’affaire de l’entreprise est réalisée sur le numérique.

La Nouvelle Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.