La boulangerie d'insertion Pain et Partage reçoit Bruno Lemaire à Fabrègues

Pour démarrer, Romuald Adriansen a dû installer lui-même les machines dans des locaux 200 m2 dans la zone Ecoparc des hauts de Fabrègues, "il n'y avait que les quatre murs" se souvient-il . Seul pour faire le pain, un collègue pour les livraisons. Beaucoup de persévérance, un bon bouche à oreille et sept ans plus tard, Pain et Partage emploie 32 personnes, principalement des boulangers et des livreurs, et la surface a doublé.

Bio et circuit court

Chaque jour, une production qui équivaut à deux tonnes de farine bio, 50.000 petits pains et de nombreux clients qu'il faut livrer tôt le matin : la cuisine centrale de Montpellier qui fournit les écoles de la ville, le CHU, des Ehpad ou encore l'entreprise Dell. Il y a aussi la Croix-Rouge qui bénéficie de prix réduits. Au total, huit tournées quotidiennes.

Solidarité

Deux tiers des salariés sont en parcours insertion. Des personnes qui ont besoin d'être remises en selle : des jeunes qui cherchent leur voie, des plus âgés qui ont du mal à trouver un emploi, d'anciens détenus, "on a un public vraiment très très hétéroclite" souligne Romuald Adriansen, "des gens qu'il faut réconforter, remotiver, à qui il faut redonner gout au travail et c'est aussi avoir une vie sociale avec des collègues de travail. Pain et Partage, ce n'est pas que faire du pain, c'est aussi ça".

Les ventes représentent 90% environ des revenus de Pain et Parage, "après il y a les aides de l'Etat et des collectivités pour les contrats de travail et le matériel".