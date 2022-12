La boulangerie d'une petite commune de Dordogne ferme définitivement à cause de ses factures qui explosent

Romain Rongieras tire les longs rideaux rouges de sa boulangerie. Installé à Coux-et-Bigaroque-Mouzens avec son épouse Gwladys depuis 2016, il va devoir les fermer définitivement samedi 31 décembre. En cause, une situation financière intenable pour son entreprise. Mauvaise gestion comptable, local insalubre nécessitant des travaux et explosion de la facture énergétique, "le Fournil Gourmand" a atteint environ 100 000 euros de dettes et va subir une liquidation judiciaire.

La boulangerie liquidée en janvier

"Moi je suis boulanger-pâtissier, je ne suis pas comptable, ni banquier", regrette l'artisan de 35 ans. Dès son installation, il se souvient avoir découvert trop tard le plafond en train de s'effondrer, les néons hors-d'usage et les conditions sanitaires dégradées. "Rien n'est aux normes donc on a beaucoup trop de charges d'eau ou d'électricité", souligne-t-il.

Après six ans de bataille et un redressement judiciaire débuté en janvier 2022, Romain et Gwladys n'ont "plus d'espoir" de reprendre l'établissement. Parents de trois jeunes enfants, ils veulent maintenant retrouver un travail de boulangers en tant que salariés. Samedi 31 décembre, ils vendront leur dernière baguette au "Fournil Gourmand" avant la liquidation judiciaire officielle qui doit être prononcée au tribunal de commerce le 4 janvier prochain.

"Une boulangerie, c'est l'âme de la commune"

L'annonce de la fermeture a été un "coup de massue" pour Patrice Perrot, responsable du bar-tabac du Coux-et-Bigaroque-Mouzens qui a réunit les commerçants pour en discuter. "Du jour au lendemain, on nous dit que c'est c'est fini, qu'il n'y aura plus de pain dans la commune", s'énerve-t-il.

À ses côtés, Sylvie Lefebvre évoque une "catastrophe pour tous les commerces". Celle qui tient le magasin de producteurs juste en face de la boulangerie assure qu'il s'agissait de "l'âme de la commune" et décrit : "les gens viennent chercher leur pain, et ensuite ils font le reste de leurs courses".

Un dépôt de pain ?

Annie, l'une des 1200 habitants de la commune se rendait à pied deux fois par semaine à la boulangerie. "C'est une triste nouvelle pour le village, soupire la retraitée, nous sommes de nombreuses personnes âgées et nous allons maintenant devoir prendre la voiture".

À moins que la commune ne mette en place un dépôt de pain comme le souhaite le maire Jean-Louis Chazelas. Il assure être en discussion avec les boulangers des communes voisines en attendant l'arrivée possible d'un nouveau boulanger.