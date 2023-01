La boulangerie de Bourghelles contrainte de fermer en semaine à cause de la hausse des prix de l'énergie

C'est une grande affiche rose qui annonce la nouvelle aux clients de la boulangerie de Bourghelles, près de Cysoing : à partir du 2 janvier, La Bourghelloise sera ouverte uniquement le week-end. Le résultat de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. "En janvier 2023, notre facture d'électricité devrait s'élever à 6 700 euros. En janvier 2022, nous avions payé 1 900 euros", explique Véronique Capilliez, la gérante.

Une facture multipliée par 3,5 qui contraint la boulangère à prendre des mesures drastiques. "Nous devons nous séparer de notre apprenti, mais heureusement, un collègue boulanger peut l'accueillir. Mais nous devons aussi licencier Bernard, notre vendeur. C'est très triste, il est très apprécié des clients", se désole la gérante*.*

Du côté des clients aussi la nouvelle est difficile à accepter. "Fermer cette boulangerie c'est la mort du village, on n'aura plus de contacts", se désole Jocelyne, une habituée de La Bourghelloise. Emilie aussi va devoir revoir ses habitudes. Elle est assistante maternelle et chaque matin, elle passe par la boulangerie avec les enfants dont elle s'occupe. "Je sais qu'ils vont me réclamer leur petit morceau de pain. C'est un détail mais ça reste important pour nous".

La Bourghelloise attend une aide de l'Etat

La Bourghelloise ne peut pas bénéficier du bouclier tarifaire instauré par le gouvernement : son four consomme trop. Alors désormais, Véronique Capilliez en appelle au gouvernement. "Si nous n'avons pas d'aide, on ne pourra même plus rester ouverts le week-end", déplore la boulangère. "Il n'y a plus que les ministres qui peuvent faire quelque chose pour nous".

Véronique Capilliez continue donc son combat pour que sa boulangerie, la seule du village depuis 27 ans, puisse maintenir son activité.