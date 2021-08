La boulangerie de Malay-le-grand a rouvert après six mois de fermeture suite à un dégât des eaux

En ce début août, malgré les vacances, les clients sont encore nombreux à venir avant le déjeuner chercher leur baguette ou quelques pâtisseries. Des clients ravis de retrouver leurs habitudes comme Anouck : "ils nous ont vraiment manqué. On attendait avec impatience leur réouverture. Cela refait vivre le village parce qu'il n'y avait presque plus personne dans les rues."

Des marques de soutien et de sympathie des clients

Durant ces mois de fermeture, certains comme Martine ont dû aller chercher du pain plus loin : "On allait chercher le pain au supermarché et il n'était pas très bon. C'est vrai que notre boulanger nous manquait." Ce type de témoignage, le boulanger du village, Christopher Quirié, en a reçu de nombreux. Des marques de soutien que le patron a beaucoup apprécié en cette période difficile et incertaine pour son entreprise : "Cela fait chaud au cœur. On revient au travail, on voit qu'on a manqué aux gens, cela fait plaisir pour la suite. On avait des retours par téléphone, par message, par Facebook, on recevait très souvent des messages. Cette boulangerie, c'est un lieu de rencontres. On l'a vu beaucoup pendant les confinements. C'est le seul endroit où les gens pouvaient aller sans être embêtés avec l'attestation, ils se retrouvaient ici et après rentraient chez eux et ne se voyaient plus."

Un gros investissement pour l'entreprise

Pour relancer son commerce, le patron et son épouse ont dû réinvestir pour 200.000 euros de matériel après le dégât des eaux du 15 février. La totalité du matériel de pâtisserie avait été rendu inutilisable, compte tenu des normes sanitaires et de la fragilité de l'électronique face à l'eau. "Ce qui s'est passé ? C'est un tuyau d'alimentation d'eau qui avait gelé dans un faux-plafond. Nous n'aurions pas eu une bonne assurance, nous n'aurions pas rouvert, clairement." Une semaine après la réouverture, le boulanger se dit confiant en l'avenir, rassuré d'avoir retrouvé une bonne partie de sa clientèle.

Toujours dans l'attente du dossier d'assurance

Pendant les quelques six mois de fermeture, les trois employés du commerce ont été mis au chômage technique. Le boulanger et son épouse, eux, n'avaient plus revenus. Les remboursements d'assurance ne sont pas encore totalement bouclés et l'entreprise aura de toute façon un reste à charge financier à cause de cet incident.