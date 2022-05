La boulangerie Frédéric Comyn remporte le prix de la meilleure baguette de la Ville de Paris

"Je les ai vues sortir du four, je me suis dit elles sont pas mal..." L'intuition de Damien Dedun, candidat au grand prix de la meilleure baguette de la Ville de Paris était bonne : la boulangerie Frédéric Comyn, située rue Cambronne, dans le 15e arrondissement de la capitale, a remporté le concours organisé ce jeudi. Sur les 145 baguettes reçues par le jury, 57 ont été éliminées parce qu'elles ne respectaient pas les critères de taille et de poids (entre 50 et 55 cm, entre 250 et 270 grammes). Il restait donc 78 créations à départager.

Dans le jury, on trouvait des personnalités, comme l'ancien chef des cuisines de l'Elysée, Guillaume Gomez, et le cuisinier révélé par l'émission Top Chef, Mory Sacko. Cinq Parisiens tirés au sort en faisaient aussi partie. Le vainqueur recevra 4.000 euros. Il pourra proposer sa baguette au palais présidentiel. Nul doute qu'il bénéficiera également de retombées économiques conséquentes.

Le chef Mory Sacko et Olivia Polski, adjointe au commerce de la ville de Paris étaient membres du jury © Radio France - Emilie Defay

Du pain sur la planche

Lauréat l'an dernier du prix du meilleur croissant de Paris, Damien Dedun dit avoir vu ses ventes augmenter de 20%. "Je vais avoir du pain sur la planche", dit-il en riant, en pensant à la clientèle supplémentaire qui l'attend. Agé de 34 ans, le jeune homme a déjà vingt ans de métier derrière lui. Lui qui avait toujours voulu être agriculteur raconte être "tombé amoureux, après un stage de troisième chez un artisan de Falaise, dans le Calvados". Quand on lui demande son secret, le vainqueur de la 29e édition du prix de la meilleure baguette de la capitale répond : l'amour de l'artisanat.