La boulangerie industrielle "365 matins" de Saint Vit (Doubs) rachetée par le groupe Poulaillon

Le PDG Etienne Genet de "365 matins" confirme le rachat de sa boulangerie de Saint Vit par l'Alsacien Poulaillon. Le groupe spécialisé en boulangerie-restauration rapide veut investir dans le site franc-comtois et envisage une quinzaine d'embauches.

A Saint-Vit, "365 Matins" change de propriétaire. La boulangerie industrielle passe aux mains du groupe mulhousien Poulaillon, déjà implanté dans la galerie des Passages Pasteur à Besançon. Montant de la transaction : 1 million et demi d'euros. 25 des 28 salariés sont repris.

365 Matins fournissait, en pains et viennoiseries, des supermarchés et des hypermarchés, mais aussi des hôpitaux, des prisons et des maisons de retraite.

Le groupe alsacien investit également 2 ­millions d’euros pour automatiser la ligne de production du site de Saint-Vit. Et envisage d'amener, dans les trois ans qui viennent, 5 à 6­ millions d’euros de plus pour doubler la capacité de production sur place. Poulaillon qui envisage d’y aménager une seconde ligne de production automatisée. Une quinzaine d’embauches seraient alors prévues.

A Saint-Vit, Poulaillon démarrera une production de pains précuits à partir de mars-avril. Poulaillon qui avait déjà racheté la source de Velleminfroy en Hte-Saône au début des années 2000.

Spécialisé en boulangerie-pâtisserie-restauration rapide, le groupe Poulaillon c'est 61,2 millions d’euros de CA en 2015-2016, 692 salariés